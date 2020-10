Masca de protecţie, OGLIGATORIE şi pe stradă la Suceava. Când se activează scenariul ROŞU Prefectura Suceava a explicat ca pentru a calcula incidenta numarului de cazuri cumulat la 14 zile, raportat la 1.000 de locuitori, s-a luat in considerare populatia rezidenta in municipiul Suceava, respectiv 124.589 de locuitori, noteaza Agerpres. Vineri, 16 octombrie, incidenta numarului de cazuri la nivelul municipiului Suceava este 2,504. Asta inseamna ca pana la scenariul rosu trebuie sa se mai inregistreze doar 61 de cazuri, arata analiza DSP Suceava. De cand a crescut numarul infectiilor cu COVID-19 in Suceava De cand a crescut numarul infectiilor cu COVID-19 in Suceava Specialistii DSP Suceava au precizat ca a fost observata o crestere… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

