- O femeie, in varsta de aproximativ 70 de ani, a fost gasita moarta in casa de militarii de la ISU Ialomita. Vecinii acesteia au alertat autoritatile dupa ce au observat ca aceasta nu mai fusese vazuta de cateva zile.

- Brigitte Pastrama nu duce lipsa banilor nici macar atunci cand ii datoreaza, teoretic, fiului sau o suma importanta de bani. Bruneta a plecat departe de plaiurile mioritice și chiar a facut o noua achiziție de fițe.

- Macel Pavel a povestit, intr-un interviu pentru Viva, momentele critice prin care a trecut in perioada in care a fost infectat cu noul coronavirus. Experienta l-a facut sa-si reconsidere prioritatile, iar de acum vrea sa urmeze "un stil de viața cat mai sanatos si mai echilibrat, mai ales ca diagnosticul…

- Conform surselor Cancan, Brigitte ar fi fost agresata de Florin Pastrama in shaormerie pe care acestia o detin in zona Fundeni din Capitala. In interior se aflau si angajatii acestora, insa Florin nu a tinut cont de acest lucru. Citeste si: Cine il influenteaza pe Robert Sfat, fiul Brigittei…

- Are o viata desprinsa parca din telenovele. A fermecat generatii intregi cu vocea ei de aur, iar viata de familie o implineste, fara doar si poate. Nico Matei, caci despre ea este vorba, ne-a deschis usa casei sale din Ploiesti. Artista ne-a vorbit despre dramele cumplite pe care le-a trait de-a lungul…

- Scandalul dintre Brigitte Pastrama și fiul ei capata proporții nebanuite, dupa ce tanarul i-ar fi furat și vandalizat mașina impreuna cu mai mulți prieteni ai sai. Bruneta marturisește ca fiul ei nu este la prima fapta de acest gen.

- Actorul Costin Marculescu s-a stins din viața la varsta de 50 de ani, a anunțat Antena3. Actorul a fost gasit mort in propria casa. Vecinii spun ca acesta nu a mai fost vazut de mai multe zile și nici nu a...

- BERBECII sunt ingropati in munca in ultimul timp, iar partenerii se pot simti neglijati din acest motiv. Acestia vor primi o propunere de afacere din partea unei persoane cu care au colaborat in trecut. Spre seara nativii berbec vor petrece timp de calitate alaturi de sufletul lor pereche. TAURII…