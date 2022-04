Mărturii din infernul Mariupolului Uneori, ca jurnalist, in fața unor realitați crunte, cutremuratoare, teribile, simți ca niciun cuvant dintre toate cuvintele pamantului, nu-și mai are rostul. Viața scrie scenarii și cronici mai adecvate decat cele pe care te pregateai sa le scrii tu, omul de presa. De aceea, in materialul de mai jos, prezentam, așa cum s-a facut traducerea, fara intervenții, marturii ravașitoare ale unor oameni care au vazut, aproape, foarte aproape de ei, moartea! Pe oamenii ale caror povești le postam ii leaga durerea. Și faptul ca sunt oamenii aceluiași oraș, Mariupol. Și ura pentru atacatorii ruși și pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

