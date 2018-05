Stiri pe aceeasi tema

- Brigada Rutiera a Capitalei va restrictiona temporar traficul rutier joi, in zona Piata Victoriei, cu ocazia unei manifestatii a Federatiei SANITAS organizate in Piata Victoriei, intre orele 10,00 si 15,00."Pentru manifestatia publica din Piata Victoriei, incepand cu ora 9,00, se va restrictiona…

- Comisia Tehnico-Economica a Ministerului Mediului a aprobat proiectul pentru realizarea pistelor de biciclete in București – Ilfov, pe o distanta de 67 km, proiect in valoare de 10 milioane de euro, executia primului lot, de 63,5 km, putand demara in luna iunie, a anuntat Primaria Municipiului București.…

- Primaria Capitalei a anuntat ca a fost aprobat in Comisia Tehnico-Economica a Ministerului Mediului proiectul pentru realizarea a patru noi trasee de pieste de biciclete, in Capitala, toate cu plecare din Piata Victoriei spre Arena Nationala, Stefan cel Mare, Aviatorilor si Natiunile Unite. Valoarea…

- Potrivit unui comunicat al Organizatiei pentru Promovarea Transportului Alternativ in Romania (OPTAR), la acest mars sunt asteptati toti cei care se simt "stingheri intr-un oras al masinilor".Marsul biciclistilor va avea urmatorul traseu: Parcul Herastrau (intrarea Charles de Gaulle) -…

- Un mars al biciclistilor va avea loc sambata, incepand cu ora 14,30, in Bucuresti, punctul de pornire fiind intrarea Charles de Gaulle, din Parcul Herastrau. Potrivit unui comunicat al Organizatiei pentru Promovarea Transportului Alternativ in Romania (OPTAR), la acest mars sunt asteptati toti cei care…

- Cateva sute de motocicliști au participat, sambata dupa-amiaza, la adunarea motociclistilor, care a avut loc in centrul Capitalei. Participanții s-au adunat in jurul orei 14:00 in zona Gara Baneasa - Fantana Miorita, de unde s-au deplasat in coloana catre centrul Capitalei, pe traseul Piata Presei Libere…

- Traficul rutier va fi restrictionat sambata si duminica in Capitala, avand in vedere organizarea unor evenimente sportive, religioase si culturale.*** In conformitate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, sambata va avea loc un eveniment moto.…

- Evenimentul „Black Helmets”, un mars de constientizare organizat de motociclisti, va avea loc sambata in Capitala, urmand sa fie impuse restrictii de trafic pe traseul Fantana Miorita – Piata Operei. „Speram sa ne vedem in numar cat mai mare pentru a vesti inceperea sezonului Moto, pentru ca participantii…