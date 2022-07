Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei va lansa luni in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 125 de ani de la nasterea lui Tudor Vianu.Potrivit unui comunicat al bancii centrale, aversul monedei prezinta cladirea Facultatii de Litere a Universitatii Bucuresti, inscriptia in arc de cerc "ROMANIA",…

- Agricultorii romani se așteapta la producții record de grau in acest an de circa 8 -9 tone la hectar. In ciuda producției uriașe, prețul painii va fi cu 40% mai mare, in aceasta toamna. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Consumatorii germani s-ar putea confrunta cu o triplare a preturilor la gaze in urmatoarele luni, dupa limitarea livrarilor de catre Rusia catre Europa, a declarat un inalt oficial in domeniul energiei, relateaza The Guardian preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu circa 3%, din cauza temerilor investitorilor ca majorarile de dobanzi ale Rezervei Federale (Fed) a Statelor Unite ar putea impinge economia americana in recesiune, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Guvernul va lua o decizie joi cum va face cu scaderea prețurilor la combustibil, iar decizia va fi anunțata dupa ședința executivului. In momentul de fața mai exista cateva chestii de detaliu ce mai trebuie stabilite privind compensarea litrului de benzina și motorina pentru lunile iulie, august…

- Guvernul a aprobat miercuri modificarea unei hotarari din anul 2000 privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vanzare. „Actul normativ aprobat astazi vine in completarea masurilor adoptate deja, pentru a ne asigura ca toti consumatorii sunt protejați. Trebuie…

- REȘIȚA – CSM, spre Divizia B! Primul joc al barajului pentru promovarea in Liga 2 al CSM Reșița va avea loc miercuri, 25 mai, de la ora 18:00, la Timișoara! Cel mai probabil, rosso-nerii vor juca cu Ghiroda și Giarmata Vii! Chiar daca mai este mai mult de o saptamana pana la primul joc de baraj, deja…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu peste 5 dolari pe baril, in urma planurilor anuntate de Uniunea Europeana de a elimina treptat importurile de titei din Rusia, care au provocat ingrijorari cu privire la reducerea ofertei, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…