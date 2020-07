Stiri pe aceeasi tema

- Scrisa și compusa de catre Edward Sanda, „Sa-mi fii vara” este o piesa ce are la baza iubirea, iar protagoniștii clipului sunt chiar artista și iubitul ei, alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste. „Primul meu single este și cel care pune pe tava realitatea mea. Este piesa ce reda in…

- Dupa ce și-a surprins fanii cu „Suavemente”, o piesa senzuala cu un videoclip pe masura, RUBY vine cu o colaborare crazy! „Rapido” este cea mai noua piesa cu mult flow, ritmuri balcanice și versuri in limba spaniola și romana, lansata de RUBY impreuna cu Florin Salam și Costi. Scrisa de Jay Maly și…

- Un artist complex, cu un stil unic și recognoscibil, Roxen revine cu un single care da o stare de visare, al carui ritm intra in fiecare por. Spune-mi este un imn electro-dance, in care vocea ei suava se imbina perfect cu linia hipnotizanta a piesei, care este ca o ploaie de primavara. Clipul o prezinta…

- Sore și Florian Rus scot „Sunetul meu preferat“, o piesa de dragoste ca o mangaiere pe suflet, menita sa aline dorul de oameni, locuri și sunete intr-o perioada de distanțare sociala. „E ok sa te arați vulnerabil, e ok sa recunoști atunci cand iți e dor și mi se pare un act de curaj sa iți asumi sentimentele,…

- Sore și Florian Rus au lansat „Sunetul meu preferat”, in plina pandemie de coronavirus. Videoclipul melodiei a fost filmat in luna februarie, cand nimeni nu iși putea imagina ce urma sa vina, distanțare sociala și strazi pustii.„E ok sa te arați vulnerabil, e ok sa recunoști atunci cand iți e dor și…

- Mark Stam incepe astazi lansarea unei serii de 6 piese. In perioada urmatoare, fanii vor avea ocazie sa-și voteze preferata, cea care va avea și un videoclip filmat. Prima piesa din aceasta serie este Privirea ta, o melodie sensibila, de dragoste, in stilul specific artistului. “Rar mi se intampla sa…

- Acasa suntem bine, iar acest lucru este demonstrat și de artiștii Global Records, care lanseaza in aceasta perioada o serie de piese ale caror clipuri au fost filmate acasa. Proiectul Home Edition continua cu o noua lansare, „Separated“, una dintre piesele de suflet ale lui Minelli , care a fost compusa…

- Videoclipul oficial pentru piesa „Three little birds” scrisa de legendarul Bob Marley a fost urcat pe youtube. Muzica lui Bob Marley este cea mai optimista, iți aduce un zambet pe buze și e numai buna pentru inceputul de weekend. Fun fact: Piesa „Three little birds” a fost scrisa de Bob Marley in casa…