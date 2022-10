Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mark Rutte a dat explicații despre poziția Olandei in cazul intrarii Romaniei in Schengen, fiind date detalii despre evaluarea țarii noastre și condițiile pentru susținerea aderarii.

- „Spre marele meu regret, tocmai am aflat in urma cu cateva minute ca parlamentul olandez a adoptat o rezolutie care afirma ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea Romaniei si a Bulgariei in spatiul Schengen. Regret profund acest lucru. Partidul meu (Democratii 66, n.red.) a votat impotriva…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat marti o rezolutie nonlegislativa care solicita Consiliului UE adoptarea unei decizii pozitive privind aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen. Rezolutia, adoptata cu 547 voturi pentru, 49 voturi contra si 43 de abtineri,…

- Parlamentarii europeni se reunesc astazi, la Strasbourg, pentru un vot referitor la extinderea spațiului Schengen, dar și pentru o dezbatere privind buna funcționare a acestuia. Eurodeputații vor evalua normele privind controalele temporare la frontiera in spațiul Schengen și vor adopta o rezoluție…

- Parlamentul European a gazduit o dezbatere in plen dedicata aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. Dezbaterea a fost marcata de un atac fara precedent la adresa țarii noastre: ”Nu avem nevoie de Romania și nici de Bulgaria in Uniunea European

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a avut miercuri un discurs vehement la dezbaterea din Parlamentul European dedicata aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. El a facut referire la opoziția unor state UE, amenințand cu declanșarea unei crize la nivel european. ”De 11 ani, doua țari pe care…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan scrie, luni, pe Facebook, ca vicepremierul ceh Vit Rakusan, totodata ministru de Interne, a afirmat in Comisia LIBE (Libertati civile, Justitie si Afaceri Interne) a Parlamentului European ca una dintre ambitiile Presedintiei cehe a UE este urgentarea procedurilor…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, și-a anunțat susținerea pentru aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației la spațiul Schengen, relateaza Reuters. Șeful guvernului german a spus ca cele trei țari indeplinesc toate criteriile tehnice pentru aderare și ca va „lucra pentru a le vedea ca membre cu drepturi…