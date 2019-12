Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica (48 de ani) e pe cale sa ia o decizie importanta, scrie presa din Turcia. Acesta vrea sa devina cetațean turc, informația fiind confirmata de patronul lui Gaziantep, echipa pe care „Șumi” o antreneaza din aceasta vara. „Da, da. Este adevarat! Va face demersurile in cel mai scurt timp”,…

- Marius Șumudica, protagonistul unui nou scandal in Turcia. "Nu poti sa te superi pe fanii dezamagiti. Dar unul dintre ei a scuipat spre mine si m-a injurat. Am vazut negru in fata ochilor, mai ales ca oricum eram extrem de suparat dupa meci. Mai bine nu-l bagam in seama, dar eram prea nervos.…

- Gaziantep Gazisehir, echipa antrenata de Marius Sumudica, a fost invinsa, duminica, pe propriul teren, de Denizlispor, scor 1-2, in cadrul etapei a 13-a a primei ligi din Turcia. La finalul partidei, tehnicianul roman a fost la un pas de a se incaiera cu fanii formatiei sale, dupa ce acestia l-au insultat.

- Etapa a 13-a a primei ligi din Turcia a fost cu ghinion pentru Marius Sumudica! Echipa pregatita de antrenorul roman, Gaziantep Gazisehir, a fost invinsa, „acasa”, de Denizlispor, 1-2. La finalul partidei, „Sumi” a vruta sa se bata cu fanii formatiei sale, dupa ce acestia l-au insultat.

- Marius Șumudica, antrenorul celor de la Gaziantep Gazisehir, a marturisit in presa din Turcia ca a primit oferte de la echipe din Arabia, insa a optat pentru continuitate. „Am primit multe oferte din Arabia Saudita. Am numai 47 de ani si multe lucruri de facut aici, asa ca nu ma gandesc acum sa plec…

- Gaziantep Gazisehir, formația lui Marius Șumudica, și Istanbul Basaksehir, echipa favorita a președintelui Erdogan, se infrunta astazi, de la 19:00. Partida nu e transmisa la TV in Romania, dar poate fi urmarita liveSCORE pe GSP.ro. live de la 19:00 » Gaziantep - Basaksehir Vezi AICI live + statistici…

- Marius Șumudica (48 de ani) a remizat in ultima etapa de campionat alaturi de Gaziantep Gazișehir, scor 1-1 impotriva celor de la Goztepe, locul 15 din Turcia. Dupa o prima repriza fara goluri, Șumudica primea o veste buna in minutul 50, cand Beto, portarul oaspeților și fostul jucator al lui CFR Cluj,…

- Marius Sumudica (48 de ani) ar putea pleca de la Gaziantep Gazișehir, echipa pe care a dus-o pe podium in prima liga din Turcia. Antrenorul a dezvaluit ca are pe masa doua oferte extrem de atragatoare.