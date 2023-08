Stiri pe aceeasi tema

- Gica Popescu, președintele de la Farul, a avut un discurs dur vineri, la doua zile dupa ce constanțenii au caștigat cu Flora Tallinn, scor 2-0, și s-au calificat in play-off-ul Conference League dupa 5-0 la general cu estonii. Popescu s-a aratat deranjat de comentariile din studio-ul Digi Sport și a…

- Marius Șumudica a fost refuzat de Rapid, inainte de startul sezonului, dupa plecarea lui Adrian Mutu și se razboiește cu conducatorii echipei și ii ironizeaza. Are insa și momente in care susține ca nu are nicio problema cu cei care decid la gruparea din Giulești și le promite ca se va duce imbracat…

- Florin Talpan, juristul celor de la CSA Steaua, a avut un mesaj pentru Gigi Becali, la scurt timp dupa FCSB a primit interzis in Ghencea. FCSB - Dinamo se joaca sambata, 22 iulie, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. FCSB n-a reușit sa…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a reacționat dur dupa ce negocierile cu CSA Steaua pentru inchirierea stadionului Ghencea pentru meciul cu Dinamo au cazut. Derby-ul se joaca pe „Arcuș de Triumf”. FCSB - Dinamo se joaca sambata, 22 iulie, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport…

- Romania U21 a fost invinsa de Ucraina U21, scor 0-1, și este ca și eliminata de la EURO 2023. Marius Șumudica, antrenorul lui Al Raed, n-a avut mila de Emil Sandoi și de elevii lui. Marius Șumudica spune ca Ștefan Tarnovanu, Alexandru Pantea și Valentin Țicu au fost singurii „tricolori” decenți in…

- Marius Șumudica, antrenorul saudiților de la Al-Raed, considera ca Edi Iordanescu a greșit abordarea pentru meciul cu Elveția și ca sistemul 5-4-1, cu care „tricolorii” incep partida de la Lucerna, nu se justifica ținand cont de așezarea folosita de Murat Yakin. ...

- Marius Șumudica, antrenorul lui Al Raed, susține ca Damjan Djokovic, 33 de ani, mijlocașul pe care l-a antrenat in ultimul sezon in Arabia Saudita, NU va ajunge la FCSB. In ultimul sezon, Djokovic a reușit doua goluri și o pasa decisiva pentru Al Raed (30 de apariții).In Romania, Damjan are 4 titluri…

- Transferul de titlu la CS Universitatea Craiova! Mihai Rotaru, patronul oltenilor, l-a convins pe Alexandru Mitrița (28 de ani, extrema stanga) sa se intoarca la formația din Banie. Fotbalistul cu 18 selecții și 3 goluri marcate in tricoul naționalei Romaniei va pleca de la formația saudita Al-Raed,…