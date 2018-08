Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria Romana spune ca au fost lansate in spatiul public mesaje si amenintari cu moartea la adresa jandarmilor care vor asigura ordinea la protestul diasporei de vineri, din Piata Victoriei, si ca nu va tolera astfel de atitudini si manifestari violente, iar jandarmii nu vor sta impasibili. “Nu…

- Seful Serviciului de comunicare din Jandarmeria Romana, Marius Militaru, a afirmat joi ca institutia pe care o reprezinta este echidistanta politic, rolul sau fiind de a furniza cetatenilor un serviciu public. "Jandarmeria Romana, prin statutul sau, prin legea sa de functionare, este o institutie echidistanta…

- Seful Serviciului de comunicare din Jandarmeria Romana, Marius Militaru, a indemnat, joi, participantii la protestul din 10 august sa se delimiteze de incitarile la violenta care au aparut in ultimele zile in spatiul public. "Recomandam tuturor sa se delimiteze cu fermitate de acest tip…

- Jandarmeria Romana va interveni in forța in cazul oricarui act de insubordonare civica ce va avea loc pe durata mitingului diaspora."Am vazut ca au aparut oserie de mesaje in spațiul virtual. Am vazut amenințari cu moartea la adresa jandarmilor care asigura masurile de ordine. Am mandatul…

- Persoanele retinute in urma conflictului violent din Targu Neamt au varste cuprinse intre 26 si 43 ani si sunt acuzati de tulburarea linistii publice si incaierare. Ei se afla in Arestul IPJ Neamt. "Au fost identificate din filmari mai multe persoane care au fost chemat, joi seara, la audieri,…

- Protest important anuntat miercuri, de la ora 20.00, in Piata Victoriei. Evenimentul anuntat de mai multe pagini de Facebook indeamna la insubordonare civica si la blocarea Pietei Victoriei, dupa votul final acordat modificarilor Codului Penal.

- "Jandarmeria Romana sancționeaza comportamentul necorespunzator pe care il manifesta o persoana, indiferent de calitatea acesteia.Cel in cauza a forțat dispozitivul de jandarmi aflat la trecerea de pietoni de pe Bulevardul Aviatorilor, motiv pentru care s-a procedat la ridicarea acestuia și conducerea…

- Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca, pentru evenimentele anunțate sambata in București, vor fi constituite echipe mixte de polițiști și jandarmi care vor asigura ordinea pe timpul manifestarilor. Pentru monitorizarea traficului, Capitala va fi survolata de un elicopter MAI."Pentru…