- Gica Hagi l-a facut praf pe arbitrul Horatiu Fesnic dupa ce acesta i-a acordat cartonasul rosu la finalul partidei Farul – Hermannstadt 1-1. Hagi sustine ca golul oaspetilor ar fi trebuit anulat fiindca inainte ca Alhassan sa marcheze a fost un fault la Ionut Larie. Gica Hagi l-a facut praf pe arbitrul…

- Marius Maldarașanu (48 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a analizat remiza cu Farul din etapa 16 de campionat, scor 1-1. Sibienii au egalat pe final, prin Baba Alhassan (23), aflat la primul gol in acest sezon. Condusa la Ovidiu vreme de o ora, dupa golul lui Artean din mintuul 27, Hermannstadt…

- Campioana Farul Constanța ramane fara victorie in ultimele cinci etape dupa ce a incheiat la egalitate, 1-1, meciul de sambata seara cu FC Hermannstadt, in etapa 16 a Superligii, iar Gheorghe Hagi a vazut cartonașul roșu dupa fluierul de final. Farul Constanța a deschis scorul in prima repriza, in minutul…

- Daniel Niculae a tras un semnal de alarma inainte de derby-ul cu FCSB. Presedintele Rapidului a transmis ca elevii lui Cristiano Bergodi trebuie sa arate mult mai bine cu FCSB. Niculae a recunoscut ca Rapid a facut o partida slaba in Cupa Romaniei cu CSA Steaua. CSA Steaua – Rapid s-a incheiat 0-0 si…

- Cristina Șișcanu prefera de fiecare data sa spuna lucrurilor pe nume. Vedeta ii pune la punct pe influencerii care dau sfaturi. Partenera lui Madalin Ionescu a tras un semnal de alarma pe o rețea de socializare.

- Liviu Ciobotariu a tras un semnal de alarma dupa U Cluj – Sepsi 1-0. Tehnicianul covasnenilor s-a declarat dezamagit de evoluția echipei sale, din partida de pe Cluj Arena. Partida dintre U Cluj și Sepsi s-a incheiat cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Nistor, din lovitura de la 11 metri. Partida…

- Hermannstadt și FCSB au remizat, scor 2-2, intr-o restanța din runda #5 a Superligii. Fostul fotbalist Florin Lovin, 41 de ani, atrage atenția și afirma ca roș-albaștrii nu mai sunt echipa de la inceputul sezonului. „Poti sa castigi norocos sau jucand mai puțin bine o data, de doua ori, de trei ori,…

- Gica Craioveanu (55 de ani) a fost pe teren la ultimul titlu al Universitații Craiova, dar și intr-o victorie cu Israel, 2-0, in 1996, cand fostul internațional a și marcat. Știe cum poate triumfa Romania, dar și cand se poate rupe „blestemul” oltenilor Romania - Israel se joaca AZI, de la 21:45 (liveTEXT…