- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a anunțat, luni, ca vicecampioana va juca derby-ul cu CS Universitatea Craiova, din runda cu numarul 8 din Superliga, pe stadionul Steaua. FCSB - CS Universitatea Craiova se joaca in weekend-ul 2-3 septembrie. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...

- FCSB nu va mai juca pe stadionul Steaua, dupa meciul cu Nordsjaelland din preliminariile Conference League. ”Roș-albaștrii” au aflat ca nu vor putea disputa partida CS Universitatea Craiova pe arena din Ghencea, așa cum ar fi vrut. De ce nu va mai juca FCSB pe stadionul din Ghencea FCSB iși disputa…

- FCSB a anunțat ca a pus in vanzare online biletele pentru meciul cu Nordsjaelland din Conference League. Partida contand pentru turul trei preliminar se va disputa pe Stadionul „Steaua” din Ghencea.

- Partida dintre FCSB și Nordsjaelland, din turul trei preliminar al Conference League, se va disputa pe Stadionul „Steaua” din Capitala. Dupa ce duminica a disputat primul meci pe noul Stadion „Steaua”, FCSB revine pe arena din Ghencea pentru partida tur cu FC Nordsjaelland, din turul trei preliminar…

- Partida FCSB-FC Nordsjælland, din turul 3 preliminar al Conference League, se va disputa joi, 10 august, tot pe terenul CSA Steaua, echipa cu care echipa lui Gigi Becali se bate in justiție pe numele Steaua, a anunțat FCSB.„Biletele pentru partida cu FC Nordsjælland, contand pentru turul 3 preliminar…

- FCSB a revenit in Ghencea dupa 8 ani, la 1-0 cu CFR Cluj, și spera sa poata evolua și joi, cu Nordsjaelland, in turul 3 al preliminariilor Conference League. Inițial, clubului lui Gigi Becali i-a fost refuzat accesul in „Templu” insa potrivit surselor GSP situația a luat o intorsatura incredibila in…

- Avem toate reactiile de dupa derby-ul FCSB – CFR Cluj, scor 1-0, din Ghencea. Confruntarea din etapa a 4-a a Ligii 1 a fost in format LIVE TEXT pe AS.ro. In joc a fost primul loc! FCSB a revenit cu o victorie, dupa opt ani, in Ghencea. Fanii vicecampioanei Romaniei au luat cu asalt Stadionul […] The…

- Meciul cel mai celebru din istoria fotbalului romanesc, FCSB – Dinamo București, a fost caștigat, in seara zilei de 22 iulie 2023, de FCSB. Echipa lui Becali a invins cu 2-1 (2-0). Meciul din 22 iulie 2023 s-a jucat pe stadionul Arcul de Triumf, deși Becali dorea sa se joace pe stadionul Ghencea, al…