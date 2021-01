Stiri pe aceeasi tema

- Institutiile muzeale si spatiile culturale propun pentru editia din acest an a Noptii Muzeelor, programata pe 14 noiembrie, si o serie de activitati interactive pe retelele sociale si pe website-urile proprii, a anuntat Reteaua Nationala a Muzeelor (RNMR), potrivit Agerpres. Deși traversam o perioada…

- O moneda de argint de 3 grosi, batuta la 1581 de regele Poloniei, Stefan Bathory, este Exponatul lunii noiembrie la Muzeul National al Unirii (MNU) Alba Iulia, prin alegerea acestei piese reprezentantii institutiei dorind sa marcheze Ziua Independentei Poloniei, aniversata miercuri, 11 noiembrie. "Exponatul…

- Numarul mare de cazuri de coronavirus raportate zilnic de autoritați nu ii oprește pe oameni sa participe in numar mare la evenimente private. Este și cazul unei nunți care a avut loc in acest weekend in Bragadiru Ilfov. Aici polițiștii au gasit peste 50 de persoane care incalcau masurile impuse de…

- CJSU Arges a decis: fara Focu’ lu’ Sumedru, Halloween, nunti si botezuri! Pe strada sunt INTERZISE grupurile mai mari de 6 persoane. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges, condus de prefectul Emanuel Soare, intrunit luni in sedinta extraordinara, a hotarat, prin HCJSU nr48 art7, ca, “incepand…

- *Astazi sunt 114 tipuri de maști neconforme! Atenție ce cumparați! Atenție ce folosiți! Pentru a preveni raspandirea pandemiei COVID-19, țarile din intreaga lume au luat o varietate de masuri restrictive, care au afectat negativ comerțul internațional cu marfuri. Cu toate acestea, in același timp a…

- Marți a avut loc o ședința a CNSU, care a analizat situația actuala a cazurilor de Covid-19 din Romania și a propus mai multe masuri restrictive. S-a hotarat prelungirea situației de alerta cu inca 30 de zile, incepand din data de 15 octombrie 2020. In UAT-urile unde rata incidenței imbolnavirilor este…

- Evenimentele private, precum nunți, botezuri sau mese festive, atat in spațiile deschise, cat și la interior, vor fi interzise pe plan național, pana la scaderea numarului de cazuri de coronavirus, a anunțat...

- Premierul Ludovic Orban face un apel catre cetațeni sa nu mai participe la evenimente private sau nunți, asta pentru ca acolo pot fi adevarate focare de Covid-19.”Le recomand oamenilor sa nu se mai duca la nunți. Am vazut evenimente, nunți de 300 sau 350 de oameni, unde nu se respecta nicio…