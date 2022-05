Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 52. Ca raspuns pentru scufundarea navei Moskva in Marea Neagra, armata rusa a continuat astazi o serie de atacuri cu rachete asupra unor tinte din zona capitalei Kiev. Tot astazi, procurorul general al Ucrainei a confirmat ca 200 d

- Vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk a declarat ca au fost convenite noua coridoare umanitare pentru evacuarea civililor, inclusiv pentru deplasari cu masini personale din orasul asediat Mariupol. Alte rute de evacuare sunt din Berdiansk, Tokmak si Enerhodar, iar cele din estul regiunii Luhansk vor…

- Zeci de mii de oameni au fost probabil uciși in orașul Mariupol, situat in sudul țarii, de la invadarea Rusiei, potrivit președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, citat de BBC. Estimarea a fost facuta in timpul unui discurs ținut in fața Parlamentului din Coreea de Sud. „Mariupol a fost distrus, exista…

- O echipa a Comitetului International al Crucii Rosii (CICR) nu a reusit "din cauza conditiilor de securitate" sa ajunga luni in orasul Mariupol din sudul Ucrainei, asediat de fortele ruse, pentru a evacua civili, a comunicat printr-un e-mail John Straziuso, purtator de cuvant al CICR, citat de Reuters,…

- Organizatia Natiunilor Unite a primit „din ce in ce mai multe informatii” privind existenta gropilor comune in orasul ucrainean asediat Mariupol si a reusit sa obtina „informatii prin satelit” in acest sens, a declarat Matilda Bogner, sefa ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului in Ucraina, potrivit…

- Ucraina spera sa evacueze sambata civili prin zece coridoare umanitare din orase si centre urbane aflate in prima linie a frontului cu fortele ruse, a declarat vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk, ministru pentru reintegrarea teritoriilor ocupate temporar ale Ucrainei, citata de Reuters. Un coridor…

- Aproximativ 20.000 de persoane au putut paraseasca marti Mariupol, mare oras-port din sud-estul Ucrainei aflat sub asediul fortelor ruse, folosind un culoar umanitar, a anuntat presedintia ucraineana, potrivit AFP. ‘Astazi, aproximativ 20.000 de persoane au parasit Mariupol cu masina folosind un culoar…

- Rusia a impiedicat locuitorii sa fuga din orașul asediat Mariupol, a susținut cu furie președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Acesta a jurat ca va incerca din nou sa trimita acolo alimente și medicamente sambata. Locuitorii din Mariupol, un oraș important din punct de vedere strategic, cu peste…