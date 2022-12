Marile orașe conduc jumătate din creșterea economică globală Un studiu al McKinsey Global Institute, care a analizat peste 178 de țari, a aratat ca jumatate din creșterea producției globale din primele doua decenii ale mileniului a fost generata de regiuni care reprezinta mai puțin de 1% din suprafața planetei. In timp ce orașele au jucat intotdeauna un rol important in stimularea dezvoltarii economice, […] The post Marile orașe conduc jumatate din creșterea economica globala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

