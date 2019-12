Marile magazine, scoase în afara localităților. Proiectul intră în dezbatere la Parlament In localitați vor mai putea fi construite doar magazine de cartier, cele mai mari de 400 mp urmand sa fie scoase in afara acestora. Proiectul intra in dezbateri la Senat. Actul normativ iși propune sa incurajeze comerțul cu amanuntul, sa vina in sprijinul micilor producatori, care și-au limitat activitatea in ultimii ani din cauza apariției […] Citește Marile magazine, scoase in afara localitaților. Proiectul intra in dezbatere la Parlament in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

