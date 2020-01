Stiri pe aceeasi tema

- Romania poate sa fie mai mult decat este astazi, poate fi o forta a Europei, iar romanii trebuie sa se gandeasca la tara pe care doresc sa o aiba, sa o construiasca acum si sa o lase generatiilor viitoare, a spus presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, in mesajul pe care l-a transmis vineri de Ziua…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu afirma, in mesajul de Ziua Unirii, ca asa cum Bratienii mergeau in marile capitale europene sa se lupte pentru interesele Romaniei, tot asa trebuie sa facem si politicienii de azi. El mai subliniaza ca Unirea trebuie sa ajunga in lumea reala prin autostrazi, prin…

- Pretul gazelor romanesti pe Bursa Romana de Marfuri (BRM) a ajuns, in decembrie, la 103,71 lei pe MWh, cu 32% mai mare decat cel al resurselor tranzactionate pe bursa de la Viena, potrivit datelor BRM, analizate de AGERPRES. Indicele CIGH Front Month Index la bursa Baumgarten de la Viena,…

- Pe 15 noiembrie 2019, BusinessMark a organizat a VII-a editie a "Romanian Food & Agribusiness Conference", la JW Marriott Bucharest Grand Hotel. In cadrul acestui eveniment, invitatii au vorbit despre starea agriculturii romanesti, Planul National Strategic (PNS), dublul standard, produsele…

- Fostul consilier prezidențial și expert in securitate naționala din Romania, Iulian Fota, susține ca odata cu instalarea președintelui Romaniei pentru un al doilea mandat, ar trebui acordata o atenție speciala situației din Republica Moldova.

- In urma cu trei ani, lua ființa programul prin care fermierii erau incurajați sa cultive roșii in spații proteajate. Masura intervenea in scopul de a asigura necesarul de tomate in extrasezonul o producție. Astfel, agricultorul care opta sa cultive roșii in spații protejate (sere, solarii etc) cel puțin…

- Președintele Iohannis conteaza pe potențialul agriculturii romanești in Politic / on 31/10/2019 at 11:53 / Prezent miercuri, 30 octombrie, la deschiderea Targului Internațional INDAGRA de la Romexpo, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, le-a transmis organizatorilor și fermierilor un mesaj pozitiv,…