Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat Oana Mizil s-a desparțit de Marian Vanghelie. In vara anului trecut, mama fetiței fostului primar al Sectorului 5 a ajuns la spital cu ambulanța pentru ingrijiri medicale dupa ce ar fi fost agresata de Vanghelie. La momentul respectiv, Marian Vanghelie a susținut ca ar fi avut o altercațiune…

- Oana Mizil a postat un mesaj pe contul de socializare, la scurt timp dupa ce s-a spus ca s-a desparțit de Marian Vanghelie, tatal fetiței sale, dupa mai bine de 11 ani de relație. Oana Mizil ar fi dat de ințeles ca relația sa alaturi de Marian Vanghelie a ajuns la final. La doua ore de la postarea mesajului…

- In 2023 vom avea inca un festival de nivelul Untold, Saga ori Neversea. Masiff va avea loc in Poiana Brașov și vrea sa ia ”caimacul” celorlalte evenimente competitoare consacrate, urmand sa se desfașoare in primele zile ale primaverii (3-5 martie). Stabilit inițial pentru primavara anului curent, insa…

- Sunt zece ani de cand Tudor Turcu a caștigat ”X-Factor” , concurs de televiziune ce l-a plasat in randul primelor vedete ale scenei pop-rock. Viața i s-a schimbat atunci, Turcu (38 de ani) susținand recitaluri pe banda. Canta cu aceeași energie și pofta ca la inceputuri, cand mulți l-au vazut chiar…

- Oana Mizil iși dedica tot timpul pe care il are familiei sale și știe sa se bucure din plin de zilele petrecute in compania frumoasa a lor. Ei bine, paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze emoționante. Iata unde și-a…

- Numele fostei vedete de televiziune Carmen Bruma a fost folosit in tentative de escrocherii in comerțul de pe internet. Dupa o lupta ce dureaza de mai mult de opt ani de zile, nutriționista inca nu a razbit in razboiul pornit impotriva unei firme ce s-a folosit de imaginea sa pentru a promova niște…

- Duelul foștilor colegi de partid s-a lasat cu caștig de partea fostului premier PSD. Marian Vanghelie este obligat de instanța sa-i plateasca lui Victor Ponta 10.000 de euro. Totul a plecat de la o declarație facuta de fostul primar al Sectorului 5 la adresa lui Ponta. Decizia nu este definitiva. Este…

- Duelul foștilor colegi de partid s-a lasat cu caștig de partea fostului premier PSD. Marian Vanghelie este obligat de instanța sa-i plateasca lui Victor Ponta 10.000 de euro. Totul a plecat de la o declarație facuta de fostul primar al Sectorului 5 la adresa lui Ponta. Decizia nu este definitiva. Este…