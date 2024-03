Stiri pe aceeasi tema

- Care este starea lui Nicu Covaci dupa ce legendarul muzician a suportat o operație chirurgicala pe creier. Timp de șase ore, cel ce conduce de șase decenii Phoenix, cea mai longeviva formație romaneasca, s-a aflat sub bisturiul medicilor de la Spitalul Județean din Timișoara. Echipa medicala i-a localizat…

- George Nicolescu a plecat spre ”Eternitate”, cea cantata intr-una din melodiile sale știuta de generații, lansata fix in urma cu 50 de ani (”Eternitate, iubirea ta/ Noian de vise mareața stea/ Ce stralucește in infinit/ Fara sfarșit”). ”Singura lumina pe care o vad este cea a a credinței in Dumnezeu”,…

- George Nicolescu a plecat spre ”Eternitate”, cea cantata intr-o melodie a sa știuta de generații. ”Eternitate, iubirea ta/ Noian de vise mareața stea/ Ce stralucește in infinit/ Fara sfarsit”. ”Singura lumina pe care o vad este cea a a credinței in Dumnezeu”, este marturisirea emoționata pe care ne-a…

- In urma cu 18 ani, Irinel Columbeanu miza pe o afacere din care a crezut ca va scrie istorie, o fabrica de materiale de construcții din Targu Carbunești, unde produsul ”rege” era ”columbeanitul”. Un ciment botezat cu numele sau cu care credea ca va revoluționa domeniul materialelor de construcții. Nu…

- Primarul comunei Bunești, Brașov, din care face parte și satul Viscri, se arata ingrijorat de situația medicala a regelui Charles al III-lea, diagnosticat cu boala grea. Mircea Palașan, edilul satului in care morarhul britanic și-a petrecut multe vacanțe și unde are o casa, nu a ramas indiferent la…

- Vești nu tocmai bune de la Nicu Covaci. Legendarul artist care va implini 77 de ani la inceputul anului, acuza grave probleme de sanatate. Iar lipsa unui diagnostic clar il face sa fie și mai ingrijorat, mai ales ca a vizitat cinci spitale in ultima perioada. ”Am fost la doua spitale de aici din Spania,…

- Stefan Radu Oprea, ministrul Economiei, declara ca fondurile UE accesate de Romania de la aderare (2007) si pana in septembrie 2023 au ajuns la 89,4 miliarde de euro, in timp ce soldul fluxurilor, sumele primite minus contributii ale Romaniei la bugetul UE a depasit 60 de miliarde de euro. El subliniaza…