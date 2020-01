Marian Nazat: România, „o mare scenă de teatru”… „Cetesc (…) azi o știre ce ma cutremura de-a dreptul și-mi trimite prin pieptul șubrezit sageata regretului” de a fi cetațean al țarii conduse de Klaus Iohannis. Așadar, la sfarșit de decembrie, „Paunul din Deal” a simțit nevoia sa transmita nației ca „2019 a fost anul victoriei democrației și al implicarii civice, cand am aratat tuturor ca suntem o nație unita in jurul unor valori și idealuri comune”. Apoi a bagat lozinca ponosita cu insuflețirea poporului, mai-mai sa mi se verse fierea lipsa, „de ras cu plans, balega de manz” … Ehe, am exclamat auzindu-l pe sibian, „cat de lipsita de umor… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a declarat ca datele privind defrișarile depaduri in Romania sunt ”de speriat” și ca spera ca guvernul Orban sa gaseascasoluții pentru a opri acest fenomen. Președintele a raspuns, joi, unei intrebari legate de defrișarileilegale de paduri și discuțiile pe care le-a avut cu ministrul…

- Aparent nemultumiti de modul in care s-a desfasurat campania electorala, in realitate lipsind spiritul competitiv, este posibil sa nu se prezinte foarte multi alegatori nici in turul doi al alegerilor prezidentiale de duminica. Daca ar fi sa cautam motivele acestui refuz de a merge la urne in primul…

- Exit Poll Alegeri Prezidențiale 2019, Turul 2 . Cu mai puțin de patru ore inainte de incheierea votarii in Romania, diferența dintre cei doi candidați la președinție, Klaus Iohannis și Viorica...

- O analiza a site-ului președinției releva o realitate tulburatoare. Președintele in funcție a avut mai puține zile in care a lucrat decat cele in care nu a muncit. In medie, Klaus Iohannis a muncit mai puțin de 3 zile pe saptamana!Vezi și: Theodor Paleologu, atac INCENDIAR la adresa lui Robert…

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a declarat ca a votat pentru "Romania normala". "Astazi este o zi extrem de importanta pentru Romania, dar recunosc ca si pentru mine personal. Am votat pentru Romania normala. Imi doresc un viitor foarte bun pentru Romania si sper…

- Dupa șocul de la europarlamentare, dupa o moțiune de cenzura ce parea imposibila intr-o țara cotropita de sclavii lui Dragnea, valul de schimbare ridicat acum aproape un an a maturat complet și guvernarea pesedista. Cea care a facut de rușine conducerea Romaniei, Viorica Dancila, este trasa inapoi,…

- Axl Rose, solistul trupei americane Guns N' Roses, a suferit o cazatura urata pe scena in timpul unui concert care avea loc in Las Vegas, speriindu-și fanii, care au crezut ca muzicianul a leșinat, potrivit tmz.com, potrivit Mediafax.Axl Rose interpreta hitul "Knockin' on Heaven's Door" pe…

- Bogdan Chirieac a intervenit, in direct, la Romania TV unde a vorbit despre un posibil ”plan B” ce ar putea fi pus in aplicare de Klaus Iohannis și PNL, dar și despre posibilul blocaj de pe scena politica. ”Poate fi un blocaj in contextul in care, in acest moment, majoritatea este destul…