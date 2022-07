Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare in familia lui Dani Oțil! Mulți il cunosc pe prezentatorul TV, insa puțini știu cum arata fratele sau, Dorin. Acesta iși sarbatorește astazi ziua de naștere, iar Dani Oțil a fost cel care i-a facut o urare in platoul de la Neatza cu Razvan și Dani. Iata ce a marturisit prezentatorul TV!

- La niciun an de la relație, Carmen de la Salciua și Marian Corcheș se casatoresc, iar evenimentul se pare ca va avea loc mai devreme decat ne așteptam. In exclusivitate pentru Antena Stars, faimoasa artista a vorbit despre faptul ca ea și logodnicul ei se pregatesc de nunta. Unde va avea loc marele…

- Lidia Buble se pregatește de nunta? Frumoasa vedeta pune paie pe foc și da curs zvonurilor potrivit carora momentul cel mare e mai aproape decat ne-am fi așteptat. Ce a declarat chiar de ziua ei.

- La niciun an de relație cu iubitul ei, Carmen de la Salciua și Marian Corcheș se casatoresc, iar evenimentul se pare ca va avea loc mai devreme decat am fi crezut. In aceasta seara, cei doi le-au facut propunerea prietenilor lor de a le fi nași de cununie. Evident, aceștia au acceptat.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Nelu Popa, saxofonistul lui Carmen de la Salciua a marturisit ca el, artista, iubitul vedetei, Marian Corcheș, dar și un alt barbat au fost la un pas de moarte, in Ungaria. Ce s-a intamplat in timp ce aceștia se intorceau de la un concert.

- Carmen de la Salciua reacționeaza la Antena Stars dupa ce Armin Nicoara a acuzat-o ca i-ar fi furat o piesa. Cantareața susține ca nimic din ce artistul a declarat nu e adevarat și nu ințelege de ce a izbucnit acest scandal.

- Carmen de la Salciua investește in Alba Iulia: “Afacerea e pe numele iubitului. Am insistat sa fie la standarde ridicate” Carmen de la Salciua investește in Alba Iulia: “Afacerea e pe numele iubitului. Am insistat sa fie la standarde ridicate” Carmen de la Salciua pare sa treaca printr-o perioada cat…

- Carmen de la Salciua s-a logodit cu Marian Corcheș la inceputul lunii aprilie și deja știe cand va avea loc cununia religioasa și nunta. Artista și logodnicul ei se grabesc sa-și uneasca destinele in fața lui Dumnezeu, dar marea petrecere mai poate aștepta.