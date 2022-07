Fosta jucatoare rusoaica de tenis Maria Sarapova (35 de ani), fost lider WTA, a anuntat, vineri, pe Instagram, ca a devenit mama. “Theodore. Cel mai frumos, provocator si placut dar pe care l-ar fi putut cere familia noastra”, a notat fosta sportiva, postand si o fotografie in care poate fi vazut micutul. Sarapova este logodita cu omul de afaceri britanic Alexander Gilkes. The post Maria Sarapova a nascut. Ce nume i-a dat fiului sau appeared first on Puterea.ro .