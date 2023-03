Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o zi, au aparut mai multe discuții dupa ce Hatice a fost acuzata ca ar fi facut inchisoare timp de șase luni. Concurenta a reacționat, marturisind ca acest lucru nu este adevarat. Și Mihai este de partea iubitei sale, care nu a crezut acuzațiile aduse.

- Iubita insarcinata vorbește despre nunta, dar el petrece de foc alaturi de fosta partenera! Este vorba despre Tzanca Uraganu, care deja ne-a obișnuit cu o viața amoroasa destul de controversata, iar noi apropieri intre el și fosta lui partenera de viața, mama copiilor sai, Lambada, au avut loc ieri,…

- Dupa divorțul de fostul ei soț, Liviu Olteanu, barbatul cu care s-a casatorit in marea finala de la Mireasa, Maria Roman a fost ceruta de soție in urma cu doar cateva zile de actualul ei partener cu care are o relație de aproape 3 ani. Momentul a fost unul extrem de emoționant, caci tanara nu se aștepta.…

- Dupa ce au trait o poveste de dragoste cu nabadai in casa Mireasa, Yana și Andrei s-au desparțit. Vestea i-a luat prin surprindere pe fani, avand in vedere ca lucrurile dintre ei pareau ca evolueaza frumos și ca neințelegerile au fost date uitarii.

- Andreea Gradinaru din sezonul 3 de la Mireasa a reacționat imediat, dupa ce Miruna și Cosmin au anunțat desparțirea lor. Fosta concurenta a marturisit ca a trecut prin aceeași situație, insa nu a gasit mesajele deoarece au fost șterse, ci doar cautarile.

- Bucurie mare pentru Simona, fosta concurenta de la Mireasa pentru fiul meu! Simona și Catalin s-au casatorit in anul 2018, iar cei doi vor deveni parinți pentru a doua oara, asta dupa ce fosta concurenta a facut marele anunț pe rețelele de socializare.

- Fotbalul mondial este in doliu, dupa decesul lui Sinisa Mihajlovic. Soția fostului internațional și antrenor sarb a postat un mesaj emoționant pe rețele sociale, iar langa fotografie a scris și un mesaj din Romeo și Julieta, cartea scrisa de William Shakespeare. Arianna Mihajlovic, mesaj emoționant…