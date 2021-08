Stiri pe aceeasi tema

- Maria Licciardi, supranumita și „mama Camorra” sau „bloody Mary”, șefa mafiei din Napoli a fost arestata vineri seara pe aeroportul din Roma în timp ce încerca sa se îmbarce într-un avion cu destinația Spania. În vârsta de 70 de ani…

- Autorii studiului, care au intrebuintat datele unuia dintre cele mai renumite portaluri de calatorie din lume, au analizat preturile pentru cafeau la filtru, cappuccino si cafea cu lapte la cate cinci cafenele din fiecare capitala europeana, stabilindu-se un pret mediu, relateaza G4Media.ro .S-a stabilit,…

- Gazzetta dello Sport, prestigioasa publicație din Italia, lanseaza un scenariu total surprinzator: Jorginho (29 de ani), mijlocașul Italiei și al lui Chelsea, ar putea caștiga Balonul de Aur in acest an! Jurnaliștii italieni propun aceasta varianta in cazul in care Italia ar caștiga Euro 2020. Squadra…

- Nationala de fotbal a Danemarcei s-a calificat in semifinalele EURO 2020, dupa ce a invins echipa Cehiei cu scorul de 2-1 (2-0), sambata seara, pe Stadionul Olimpic din Baku. Danezii au deschis scorul repede, prin Delaney, care a reluat cu capul o minge centrata din corner. Tot danezii au avut ocaziile…

- Aproape doua treimi dintre romanii (62%) care locuiesc in mediul urban viseaza sa se mute la tara, in urmatorii doi ani, dar conditia numarul unu pentru a face acest pas este o conexiune buna la internet, reiese din rezultatele sondajului Digitalizarea Europei al Vodafone Institute, publicat miercuri…

- Agenția Spațiala Europeana spune ca cifrele inițiale arata ca mai mult de 22 000 persoane au trimis candidatura pentru anunțurile de posturi vacante pentru astronauți ESA. Dintre aceștia, peste 5.000 sunt femei. Cele mai multe cereri au venit din Franța și Germania, peste 10.000 în total, iar…

- Zebrapay S.A., compania care opereaza reteaua de Statii de Plata SelfPay , a incheiat cu succes plasamentul privat de obligatiuni prin care a atras 3 milioane euro, cu scadenta in 2026, la o dobanda de 5,5%. SelfPay este primul business de fintech care listeaza obligatiuni pe piata AeRO a BVB. BT…