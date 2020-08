Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Streinu-Cercel a vorbit despre pericolul care ii pandește pe romani, dar și de noile descoperiri cu privire la noul coronavirus. SARS-CoV-2 a dezvoltat de la inceputul pandemiei pana in prezent peste 38 de mutații cu care sunt asociate diferite grade de infectivitate și severitate. "Acest…

- Focare ingrijoratoare de Covid-19 au fost observate in Europa de Sud si in regiunea Balcanilor, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii. OMS are sub supraveghere inclusiv Romania, una dintre țarile cu cea mai mare creștere a numarului de cazuri noi de coronavirus, in ultimele saptamani.

- Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul de Interne si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a transmis un avertisment pentru romani, explicand ce masura drastica s-ar putea lua in țara, din cauza creșterii numarului de cazuri de coronavirus (COVID-19).

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns, in Romania, la 24.291, dupa ce ieri au fost confirmate alte 246 de noi imbolnaviri. Numarul morților, in schimb, a ajuns la 1523 de persoane, 11 dintre ele fiind raportate luni, 22 iunie.

- Numarul total de decese raportate in randul pacienților cu noul coronavirus din Romania este de 1.205, iar cel al cazurilor de COVID-19 confirmate pe teritoriul țarii a ajuns la 18.283. Au fost declarate vindecate și externate 11.630 de persoane.

- Dupa mai bine de o saptamana de cand Romania a intrat in stare de alerta și a relaxat o parte dintre restricții, Nelu Tataru ii avertizeaza pe cetațeni ca pericolul nu a trecut și nu ar trebui sa „se culce pe o ureche”, scrie Antena3 . Cu toate ca au fost din ce in ce mai puține cazuri de Coronavirus…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 32.330 de morti in Italia, cu 161 de decese produse in ultimele 24 de ore, iar numarul total al persoanelor infectate a depasit 227.000.Serviciul italian de Protectie Civila a comunicat, miercuri seara, ca bilantul epidemic este de 32.330 de morti,…

- Numarul cazurilor de coronavirus in Romania a ajuns la 17.036, insa noile imbolnaviri n-au mai depașit, in ultimele zile, 200. De asemenea, aproape 10.000 de persoane au fost declarate vindecate și externate.