Stiri pe aceeasi tema

- Trei echipaje de poliție și mai mulți jandarmi blocheaza accesul in Crevedia catre locul exploziei. Filtrul e la 400 de metri de locul deflagrațiilor.In lumina tare a sfarșitului de vara, comuna cu 6.000 de locuitori se demeticește dupa noapte tragica in care un om a murit și peste 40 sunt internați,…

- Explozie la stația GPL din Crevedia. Doi pompieri raniți in explozia de la Crevedia, județul Dambovița, vor fi duși, in noaptea de sambata spre duminica, la spitalul militar din Bruxelles. Aceștia fusesera intubați la Spitalul Floreasca. Alte doua persoane vor fi transferate in Italia. Primele informații…

- Se pare ca ghinionul se ține lanț de Emilia Ghinescu. La doar cateva zile dupa ce s-a desparțit de partenerul sau, artista se confrunta cu o noua problema. Cantareața de muzica populara le-a dezvaluit totul fanilor. Emilia Ghinescu, despre desparțire Lucrurile nu par prea roz in viața Emiliei Ghinescu.…

- La 11 iulie 1934 s-a nascut creatorul de moda italian Giorgio Armani, iar in anul 1955 s-a nascut actrița Mariana Buruiana. In aceeași zi, dar in anul 1997, președintele american Bill Clinton a efectuat o vizita la București.

- De curand, Maria Dragomiroiu a avut parte de o intamplare nefericita la intoarcerea din Nurnberg, Germania, acolo unde susținuse un concert. Interpreta de muzica populara nu s-a putut intoarce in Romania, pentru ca zborul ei a fost anulat aproximativ 48 de ore.

- Romania este lovita de o noua veste trista. A murit un cunoscut cantareț foarte indragit de romani, astfel ca este doliu in muzica populara din Romania. Este tragedie uriașa, mai ales ca interpretul susținuse cu cateva ore inainte un frumos concert. Doliu in Romania. A murit un cunoscut cantareț de…

- Veste trista pentru toți cei care l-au cunoscut și indragit pe solistul aradean de muzica populara, Aurel Ungur. Acesta s-a stins din viața azi noapte... The post A murit solistul aradean de muzica populara, Aurel Ungur! Aseara a cantat pentru ultima data… appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- In ediția de astazi a emisiunii noastre, invitata la dialog avem pe interpreta de muzica populara Cristina Dragan Diaconescu. Cristina Dragan Diaconescu, originara din Prisacani, județul Iași, astazi locuitor in județul Ilfov, in ediția de astazi a emisiunii noastre, ne prezinta compact-discul – Nevasta-i…