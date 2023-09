Mari controverse la legea care își propune o protecție mai mare a minorilor în fața abuzurilor sexuale Legea 217/2023 va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2024 și a fost conceputa in ideea de a oferi o protecție mai mare a minorilor vizavi de abuzurile sexuale. Realitatea este, insa, ca prin noua reglementare nu toți minorii abuzați sexual vor mai fi aparați de lege. Judecatorul Cristi Danileț, fondatorul VedemJust, un ONG care promoveaza educația juridica și lupta impotriva abuzurilor sexuale asupra minorilor, atrage atenția, pe pagina de net a organizației, in privința lacunelor existente in Legea 217/2023 care va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2023. Principala problema remarcata de Danileț… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

