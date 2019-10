Marele Premiu pentru Roman al Academiei Franceze pe anul 2019, atribuit scriitorului Laurent Binet

Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta in Franta, dupa ce un sofer roman de TIR este de negasit. Barbatul se afla in cursa, iar luni, brusc, nu a mai raspuns la telefon, iar colegii nu au mai reusit sa ia legatura in niciun fel cu el.

- Eugen Ionesco afirma ca filosoful roman a fost „turnator” al ambasadei comuniste la Paris,iar Paul Goma ca a fost expulzat din Franța dimpreuna cu alți agenți sovietici. Anul trecut, Mihai Șora a primit titlul de Cetațean de Onoare al Capitalei, la propunerea USR, in baza unei minciuni. In proiectul…

- Japoneza Nodoka Okisawa, de 32 de ani, a castigat sambata, in Franta, cea de-a 56-a editie a Concursului international pentru tineri dirjori din cadrul Festivalului de muzica de la Besancon, unul dintre cele mai prestigioase pe plan international, au anuntat organizatorii, potrivit AFP. …

- "Saptamana viitoare, la Strasbourg, vom avea o dezbatere in grupul parlamentar din care facem parte, Renew Europe, despre pregatirea audierilor comisarilor desemnati. Va asigur ca ii vom trata in mod egal pe toti candidatii. Si pe cel roman, si pe cel francez, si pe cel propus de Budapesta, si pe…

- Un șofer roman care lucra pe TIR, pentru o firma din Spania a primit o amenda record, in timp ce calatorea in nordul Franței, dupa ce a fost prins pe A1 de un echipaj al jandarmeriei care efectua un control de rutina, la Arras.

- Ciprian Tatarusanu (33 de ani) traverseaza o perioada neagra in cariera sa de fotbalist! Transferat in aceasta vara de la FC Nantes la Olympique Lyon, portarul roman are probleme mari in Franta. Goalkeeper-ul a pierdut lupta pentru titularizare cu Anthony Lopes (28 de ani) si risca sa fie scos din circuitul…