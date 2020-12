Stiri pe aceeasi tema

- Andrada Precup a caștigat X Factor 2020 Finala X Factor 2020 a fost transmisa aseara de Antena 1. Primii care au urcat pe scena X Factor au fost membrii juriului, Ștefan Banica, Delia, Florin Ristei și Loredana, cu un super concert, un mash up din piese cunoscute ale lor. Abia apoi și-au ocupat locurile…

- Andrada Precup este caștigatoarea X Factor 2020, un sezonul cu totul special și datorita condițiilor, dar mai ales datorita concurenților! Aseara, telespectatorii au fost cu ochii pe confruntarile finale din cel de-al noualea sezon X Factor. Show-ul difuzat de Antena 1 s-a impus ca lider de audiența…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va primi miercuri, 14 octombrie, la Magdeburg, Republica Federala Germania, premiul „Otto cel Mare” („Kaiser-Otto-Preis 2020”), pentru „onorarea marilor merite in procesul european de unificare”, se arata intr-un comunicat de presa al Administrației Prezidențiale.