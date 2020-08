Stiri pe aceeasi tema

- Tancul petrolier care a eșuat pe 25 iulie in largul coastei din Mauritius și din care s-au scurs in Oceanul Indian tone de combustibil s-a rupt in doua, au anunțat, sambata, autoritațile locale, noteaza CNN.”In jurul orei 16.30 am observat o desprindere a parții din fața a navei”, au declarat reprezentanții…

- O nava japoneza a lovit un recif de corali din Oceanul Indian pe 25 iulie, echipajul a fost evacuat, dar carburantul transportat a inceput sa se scurga. Acum, premierul din Mauritius a avertizat ca nava care transporta aproximativ 4.000 de tone de petrol se poate rupe in doua.Potrivit BBC, au aparut…

- Mauritius a declarat stare de urgența ecologica dupa ce din nava japoneza MV Wakashio a inceput sa curga petrol in ocean, anunța BBC.Nava a lovit un recif de corali din Oceanul Indian pe 25 iulie, echipajul sau a fost evacuat, dar tone de carburant au inceput sa se scurga din nava, potrivit…

- Mauritius a declarat stare de urgența ecologica dupa ce din nava japoneza MV Wakashio a început sa curga petrol în ocean, anunța BBC, citat de Mediafax. Nava a lovit un recif de corali din Oceanul Indian pe 25 iulie, echipajul sau a fost evacuat, dar tone de carburant au început sa…

- Caștigatoarea Cupei Romaniei, stabilita pana la 5 august Fotbalul județean are stabilite datele pana la care sa-și desemneze participantele la barajul pentru promovarea in Liga a III-a, 1-9 august, ca și caștigatoarea Cupei Romaniei: campioana, pana la 27 iulie, reprezentanta in Cupa, pana la 5 august!…

- Coralii se confrunta cu un "nivel semnificativ de amenintare" cu disparitia in insulele franceze din Oceanul Indian: 15% din aceste specii sunt in pericol in La Reunion, 12% in Mayotte si 6% in Insulele Eparses, potrivit unui studiu publicat joi si citat de AFP. "Incalzirea globala este una dintre…

- Coralii se confrunta cu un "nivel semnificativ de amenintare" cu disparitia in insulele franceze din Oceanul Indian: 15% din aceste specii sunt in pericol in La Reunion, 12% in Mayotte si 6% in Insulele Eparses, potrivit unui studiu publicat joi si citat de AFP. "Incalzirea globala este…

- Institutul Național al Patrimoniului (INP) a lansat, la data de 19 mai a.c., Apelului național de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea mai-iulie 2020. O finanțare totala in valoare de 3.000.000 lei este disponibila pentru proiecte care se inscriu in cele doua teme principale…