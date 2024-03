Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat la nivel international privind implicarea civica a elevilor de clasa a opta, cercetare care a inclus si Romania, arata ca elevii romani au mai mare incredere in institutiile europene decat in cele nationale. Raportul dat publicitatii in urma studiului arata ca 69%, dintre elevii romani…

- Europarlamentarul Corina Cretu a anuntat ca, vinerea trecuta, Comisia Europeana a aprobat doua scheme de ajutor de stat notificate de Romania, destinate fermierilor, una in valoare de 241 de milioane de euro, iar a doua de 56 de milioane de euro, conform Agerpres. „Comisia Europeana a aprobat doua scheme…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut joi o serie de masuri europene in favoarea agricultorilor, care protesteaza in multe tari ale UE, intre care simplificari „tangibile” ale Politicii Agricole Comune (PAC) si o forta sanitara speciala pentru a evita „concurenta neloiala” intre state membre,…

- Europarlamentarul independent Nicu Ștefanuța (Grupul Verzilor/ALE) a trimis o solicitare Ministrului Agriculturii sa creasca subvențiile fermierilor care fac eforturi majore pentru sanatate și mediu, nefolosind pesticide, erbicide, antibiotice. Romania primește anual 3 miliarde de euro de la Uniunea…

- Vocea fermierilor a fost auzita la Comisia Europeana, care a ințeles ca este obligatorie rediscutarea condițiilor din Politica Agricola Comuna, care pun reale dificultați producatorilor agricoli, spune ministrul Agriculturii Forin Barbu. „Poziția Romaniei ramane neschimbata fața de iulie 2023, cand…

- Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a anuntat intr-o postare pe Facebook ca vocea fermierilor romani a fost auzita, iar Comisia Europeana "a ințeles ca este obligatorie rediscutarea condițiilor din Politica Agricola Comuna".

- Comisia Europeana a propus, miercuri, reinnoirea suspendarii taxelor la import si a contingentelor pentru exporturile ucrainene catre Uniunea Europeana pentru inca un an, ceea ce consolideaza in acelasi timp protectia produselor agricole sensibile din UE.Acest lucru este realizat in conformitate…

- Dan Motreanu și Daniel Buda, europarlamentarii PNL și membri ai grupului PPE, sunt de parere ca Uniunea Europeana trebuie sa ia urgent masuri suplimentare pentru sprijinirea fermierilor. “Am solicitat Comisiei Europene, impreuna cu colegul meu Daniel Buda, creșterea bugetului rezervei de criza a Politicii…