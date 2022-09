Stiri pe aceeasi tema

- ”Tu urmezi” este o noua emisiune de cultura generala pe care Dan Negru o va modera din acesta toamna, la Kanal D. Dupa ce a debutat cu success la noul sau post de televiziune cu ”Jocul cuvintelor”, popularul prezentator aduce in Romania acest nou format internațional (”Newt One” care a fost prezent…

- Marea debransare cuprinde tot mai multe orase din tara. Navodari este ultimul de pe lista localitatilor care raman fara apa calda si caldura. Din toamna, Primaria renunta la sistemul de termoficare, pentru ca nu mai face fata cheltuielilor, iar numarul abonatilor e din ce in ce mai mic. Locuitorii sunt…

- A fost și prinț, și cerșetor ... dupa cum chiar el spune in versurile melodiei ”Sunt vagabondul vieții mele”, melodie care descrie, pe alocuri viața unuia dintre cei mai mari actori pe care i-a avut țara noastra. Povestea lui Gheorghe Dinica. A crescut pe strada, a devenit iubit de toata Romania ca…

- ”La inceputul lunii iulie, la evaluarea ministrilor sai, premierul Nicolae Ciuca a subliniat faptul ca Romania are cel mai mare buget alocat investitiilor din ultimii 32 de ani. Doar ca, din analiza PMP, bazata pe cifrele prezentate de Institutul National de Statistica (INS) se poate constata ca, pana…

- Romania vrea sa adopte, pana la sfarșitul acestei luni, un plan de eliminare completa a carbunelui din sistemul energetic. Un efort laudabil, dar aparent in contratimp cu strategia altor state europene, care vor sa revina, chiar și temporar, la...

- TVR 1 transmite semifinalele si finala probei de 100 m liber, la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta. Semifinalele sunt programate in aceasta seara, de la orele 19:26 si 19:31, ora Romaniei. Marea finala va fi maine (n.r. – miercuri), 22 iunie, tot pe TVR1, cu incepere de la ora 19:20, anunta…

- In portul ucrainean Ismail, transportatorii stau la coada cu camioanele pline cu cereale, in timp ce pe celalalt mal al Dunarii, in Romania, asteapta navele care sa duca aceste cereale in porturile de la Marea Neagra, transmite AFP cu referire la Digi24 . Marinarii nu isi aduc aminte sa fii vazut vreodata…

- Care sunt plajele din Romania unde te poți rasfața cel mai mult. Acestea sunt late și mai puțin aglomerate. Sezonul estival 2022 este in plina desfațurare, iar mulți dintre romani și-au facut deja planuri pentru vacanța la mare. Chiar și așa, in randurile de mai jos va spunem care sunt cele mai puțin…