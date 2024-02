Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, in marja Conferinței de Securitate de la Munchen, ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a avut o intrevedere cu James Mattis, fost secretar al apararii din SUA The post MINISTERUL APARARII NAȚIONALE Tilvar a reiterat importanța menținerii permanente a trupelor SUA in Romania first appeared…

- "Data fiind marimea economiei germane, 2% pentru aparare este suficient. Trebuie sa luam o decizie pentru urmatorii ani, dar a mentine 2% este deja o provocare", a declarat Lindner intr-o discutie inaintea deschiderii oficiale a Conferintei pentru Securitate de la Munchen.Ministrul german al finantelor…

- Președintele ucrainean Vladimir Zelenski va vizita Germania, la sfirșitul saptaminii viitoare. Aceasta va fi a doua sa vizita in aceasta țara de la declanșarea razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Potrivit publicației, Zelenski iși planifica vizita in timpul Conferinței de Securitate de la Munchen,…

- Ana și Marian sunt doi tineri care de doi ani iși cladesc familia pe care și-au dorit-o amandoi, iar de aproape un an, in viața lor a aparut Mihnea, o minune de baiețel. „Ne-am cunoscut in toamna anului 2021, pe rețelele de socializare, eu eram in Romania (Focșani), Marian era in Germania (Munchen)”,…

- Secretarul de stat in Ministerul de Externe , Iulian Fota, spune ca Romania este de acord sa participe la Schengen-ul militar . In cadrul emisiunii „Prim Plan”, secretarul de stat de la Ministerul Afacerilor Externe, Iulian Fota, a adus in atenția publicului importanța unei pregatiri adecvate pentru…

- Protestatarii intentioneaza sa blocheze accesul in portul de la Marea Nordului, al doilea ca marime din tara, timp de cel putin 36 de ore, incepand cu ora locala 14.00 (15.00, ora Romaniei), a relatat ziarul, citand organizatorii si politia. Blocarea drumurilor ar putea dura pana miercuri seara, conform…

- Fostul primar din Baia Mare Catalin Cherecheș, retinut in Germania dupa ce a fugit ilegal din Romania, va ramane in arest pe durata procesului de extradare deoarece exista "risc de evadare", anunta Tribunalului Regional Superior din Munchen, citat de HotNews.Autoritațile germane spun ca urmeaza sa evalueze…

- Au aparut informatii noi despre procesul de extradare a lui Catalin Chereches. Prin intermediul unui comunicat, autoritatile germane au transmis ca fostul primar din Baia Mare va ramane in spatele gratiilor pe parcusul procesului de extradare deoarece exista "riscul de evadare", scrie stiripesurse.ro.