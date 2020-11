Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea instala in largul Marii Negre turbine eoliene fixe cu o capacitate totala de 22 GW și care ar putea produce 54,4 TWh de energie electrica anual, aproape cat curentul generat anul trecut de Romania prin toate sursele sale: termo, hidro, nuclear, gaze, eoliene, solare etc., se arata intr-un…

- Complexul Energetic Oltenia(CEO) a fost nevoit sa iși reduca producția de energie electrica, din cauza cererii scazute de pe piața. De asemenea, se importa in continuare, in funcție de zile și intervale orare intre 1.000 și 1.500 de MWh. Este preferata energia electrica din import, in dauna celei produse…

- Romania este deja pe poziția a doua in topul producatorilor de petrol și gaze din Uniunea Europeana, a declarat miercuri Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, la Conferința Anuala „Parteneriatul Strategic Romano-American in domeniul securitații cibernetice”. Potrivit acestuia, anul viitor va…

- Dacia Spring, prima masina electrica a producatorului de la Mioveni, va fi prezentata azi. Cat va costa. Modelul Dacia Spring va fi prezentat la Paris, in cadrul evenimentului Renault eWays. Spring are la baza modelul electric Renault K-ZE, comercializat de grupul francez in China. Dacia Spring urmeaza…

- Productia industriala a scazut cu 14,9% ca serie bruta, in primele sapte luni ale anului, si cu 15,7% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, fata de aceeasi perioada din 2019, a anuntat luni Institutul National de Statistica (INS). "In luna iulie 2020,…

- " In luna iulie 2020, productia industriala a crescut fata de luna precedenta cu 8% ca serie bruta si cu 3,3% serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate. Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala a scazut atat ca serie bruta cu 6,5%, cat si…

- Resursele de energie primara au scazut, in perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020, cu 13%, iar cele de energie electrica s-au diminuat cu 4,5%, fata de aceeasi perioada a anului precedent, releva datele Institutului National de Statistica (INS) remise vineri AGERPRES. Principalele resurse de energie primara…

- Turbinele eoliene sunt principala sursa de energie electrica, vineri dupa-amiaza. Romania exporta peste 200 de MW de electricitate Romania exporta peste 200 de MW de electricitate vineri dupa-amiaza, in contextul in care energia eoliana este principala sursa de productie, potrivit datelor Transelectrica.…