Turcia a inaugurat prima centrală solară plutitoare instalată pe un lac de acumulare pentru irigaţii Ministrul Agriculturii si Padurilor, Ibrahim Yumakli, a spus ca sapte sate vor beneficia de centrala solara plutitoare Kuzova. Acesta va contribui la sistemul de irigatii pentru 4.783 de hectare de teren agricol, a explicat el. Instalatia consta in 1.840 de panouri solare, care se intind pe 0,6 hectare pe lacul de acumulare Keban din provincia Elazig din Anatolia de Est. Potrivit ministrului, este prima centrala fotovoltaica plutitoare din Turcia. Sistemele de energie solara la scara mica au fost instalate pe rezervoarele de apa de mai multe ori in tara, dar eforturile au esuat, a spus el. Directia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directia Generala a Lucrarilor Hidraulice de Stat (DSI) a pus in functiune o centrala fotovoltaica plutitoare de 1 MW in provincia Elazig din Anatolia de Est, Turcia. Facilitatea, prima de acest fel din Turcia, va alimenta irigarea din lacul de acumulare Keban, pe care opereaza, scrie publicatia Balkan…

- Ministrul Agriculturii si Padurilor, Ibrahim Yumakli, a spus ca sapte sate vor beneficia de centrala solara plutitoare Kuzova. Acesta va contribui la sistemul de irigatii pentru 4.783 de hectare de teren agricol, a explicat el. Instalatia consta in 1.840 de panouri solare, care se intind pe 0,6 hectare…

- In inima Rauceștiului, in perioada anilor ’80-’90, fiecare casa vibra la unison cu sunetul mașinilor de tricotat șosete. De atunci, LAURMAR a transformat fiecare șoseta intr-o parte din istoria sa unica. Laurmar este o afacere de familie 100% romaneasca, pornita inca de acum 29 de ani intr-o comuna…

- In Germania incepe construcția unei noi fabrici Rheinmetall, care va crește capacitațile Germaniei in producția de obuze de artilerie. Despre aceasta anunța DW, potrivit Adevarului European. Instalația este construita de contractorul de aparare Rheinmetall in orașul Unterlus, care se afla intre Hanovra…

- Santierul Naval Constanta SA organizeaza o licitatie pentru gasirea unei societati care sa se ocupe de proiectare si executie lucrari de construire centrala electrica fotovoltaica cu capacitatea de 3,2 MWp. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 26 februarie 2024, iar licitatia are loc in aceeasi…

- O noua centrala solara de 48 de megawați (MW) a fost inaugurata la Kiskunhalas, in Ungaria, unde se planifica și un proiect geotermal. Securitatea energetica a Ungariei se bazeaza pe sursele regenerabile și pe energia nucleara, a subliniat ministrul Energiei, scrie ceenergynews.com.Luand cuvantul…

- Datele publicate de operatorul de transport și sistem Terna indica faptul ca Italia a atins un nivel record in producția de energie eoliana și solara in cursul anului trecut. Aceasta creștere semnificativa vine in contextul in care capacitatea nou instalata de energie regenerabila a inregistrat o creștere…

- Producția de energie din surse regenerabile va cunoaște un boom in urmatorii cinci ani la nivel mondial, in special cea solara, care se va tripla. Agenția Internaționala pentru Energie (IEA) avertizeaza insa ca dependența de China, care livreaza peste 90% din panourile solare, ar putea fi riscanta și…