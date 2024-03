O centrală solară plutitoare pe un lac de acumulare. Cine putea face asta? Ministrul Agriculturii si Padurilor, Ibrahim Yumakli, a spus ca sapte sate vor beneficia de centrala solara plutitoare Kuzova. Acesta va contribui la sistemul de irigatii pentru 4.783 de hectare de teren agricol, a explicat el. Instalatia consta in 1.840 de panouri solare, care se intind pe 0,6 hectare pe lacul de acumulare Keban din provincia Elazig din Anatolia de Est. Potrivit ministrului, este prima centrala fotovoltaica plutitoare din Turcia. Sistemele de energie solara la scara mica au fost instalate pe rezervoarele de apa de mai multe ori in tara, dar eforturile au esuat, a spus el. Directia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

