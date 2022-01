Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au acuzat miercuri Beijingul ca a revendicat "ilegal" cea mai mare parte a Marii Chinei de Sud, respingand fundamentele geografice si istorice ale pretentiilor Chinei in cea mai detaliata analiza juridica de pana in prezent, transmite AFP. Departamentul de Stat american a lansat…

- Uniunea Europeana trebuie sa iși schimbe strategiile in noul an, spun oficialii. Potrivit acestora, 2022 poate fi un an decisiv pentru Europa. In 2022, Uniunea Europeana trebuie sa se confrunte cu unele dintre cele mai dificile provocari, daca dorește sa devina vreodata puterea geopolitica pe care liderii…

- Dezvoltarea puterii navale chineze este ”exploziva” si reprezinta un motiv de îngrijorare, a declarat seful marinei germane, vice-amiralul Kay-Achim Schonbach, care a cerut Beijingului sa respecte ordinea internationala bazata pe reguli, transmite CNBC, citat de news.ro. Schonbach…

- Senatul american a confirmat joi numirea lui Nicholas Burns in functia de ambasador al Statelor Unite in China, punand capat la peste un an de vacanta diplomatica la Beijing, totusi in centrul preocuparilor Washingtonului, noteaza AFP. Joe Biden il desemnase din august, dar numai joi s-a degajat…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a cerut Chinei, marti, la Jakarta, sa puna capat actelor sale agresive in regiunea indo-pacifica, in cadrul primului sau turneu in Asia de Sud-Est, informeaza AFP preluat de agerpres. "Suntem hotarati sa garantam libertatea de navigatie in Marea Chinei…

- Actiunile "alarmante" ale Chinei nu sunt in concordanta cu retorica Beijingului despre promovarea pacii si a prosperitatii in regiune, a afirmat vineri ministrul australian al apararii, Peter Dutton, dupa ce o nava militara chineza a fost detectata in zona economica exclusiva a Australiei, transmite…

- China nu vrea sa exercite dominatie asupra Asiei de Sud-Est si nu va intimida vecinii mai mici, afirma presedintele Xi Jinping, in contextul tensiunilor generate de disputele teritoriale din Marea Chinei de Sud, informeaza agentia Associated Press. "China se opune in mod determinat abordarilor…

- China a denuntat joi o "manipulare" a SUA dupa publicarea unui raport al Pentagonului despre o accelerare mai mare decat se anticipa a programului nuclear al Beijingului, relateaza AFP. Intr-un raport publicat joi, Departamentul american al Apararii atrage atentia ca Beijingul poate deja lansa…