- Ministrul de interne al Marii Britanii, Priti Patel, prezinta miercuri o reforma a sistemului de azil, ce prevede sa nu le mai fie acordate aceleasi drepturi migrantilor care au intrat legal sau ilegal in tara, o masura denuntata ca 'inumana' de Crucea Rosie, transmite AFP.

- Bilanțul pandemiei de coronavirus arata ca pana in prezent in statele membre ale Uniunii Europene au fost inregistrate peste jumatate de milion de cazuri de decese asociate Covid-19. Conform AFP, de la debutul pandemiei in Uniunea Europeana (UE) și pana in prezent au fost inregistrate mai bine de 500.000…

- Agentia europeana de politie Europol a avertizat luni calatorii sa nu aiba încredere, în aeroporturi, în falsele certificate de teste negative la Covid-19 puse în vânzare de crima organizata pentru sume mergând pâna la 300 de euro bucata, scrie ziarul francez…

- Adama, migrant originar din Mali, susține ca a fost batut și umilit de catre polițiștii romani de frontiera, dupa ce a trecut granița dinspre Serbia. Barbatul a povestit pentru redacția InfoMigrants, citata de Rador și G4media , experiența traumatizanta pe care a trait-o atunci cand a pus piciorul pe…

- Franta si Germania au anuntat inasprirea restrictiilor la frontiera, din cauza ingrijorarilor generate de noile variante ale coronavirusului. Guvernul german a afirmat ca, incepand de sambata, este interzis accesul majoritatii vizitatorilor din Marea Britanie, Irlanda, Portugalia, Brazilia si Africa…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat joi, in cadrul unui discurs rostit cu prilejul Anului Nou, ca si dupa Brexit, care marcheaza iesirea sa din Uniunea Europeana, Regatul Unit ramane ''prietenul si aliatul nostru'', relateaza AFP. ''Acest Brexit a fost…

- Așadar, dupa ani întregi de cazne și de necazuri, Marea Britanie și Uniunea Europeana au reușit sa definitiveze un acord pe tema Brexitului, care va modela pe viitor relațiile lor comerciale, scrie cotidianul The Washington Post, preluat de agenția Rador. Vor urma mari schimbari, mai ales de culise,…