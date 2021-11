Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a fost surprins de camerele de filmat in timp ce pare ca a ațipit pentru cateva clipe pe parcursul discursurilor din deschiderea Conferinta ONU privind schimbarile climatice (COP26), care are loc la Glasgow, relateaza The Independent . Intr-un videoclip distribuit pentru…

- Un raport parlamentar foarte critic publicat marti afirma ca executivul britanic a comis "erori grave" si a întârziat sa actioneze la începutul pandemiei, raportul apreciind ca este vorba de "unul dintre cele mai importante esecuri de sanatate publica" din Regatul…

- Președintele american Joe Biden a uitat, in timpul acordului istoric trilateral privind securitatea in fața Chinei, numele premierului australian, Scott Morrison. Biden l-a numit pe liderul de la Canberra „tipul acela de la Antipozi”. Momentul a fost surprins in timp ce Joe Biden anunța un nou parteneriat…

- Fortele britanice au intrat in faza finala a evacuarilor de pe aeroportul din Kabul, care se vor incheia 'in cateva ore', a anuntat vineri Ministerul Apararii de la Londra, transmit Reuters si AFP. Minstrul Ben Wallace a explicat la postul Sky News ca, la ora 03:30 GMT, Marea Britanie a 'inchis…

- Fortele britanice au intrat in faza finala a evacuarilor de pe aeroportul din Kabul, care se vor incheia 'in cateva ore', a anuntat vineri Ministerul Apararii de la Londra, transmit Reuters si AFP. Minstrul Ben Wallace a explicat la postul Sky News ca, la ora 03:30 GMT, Marea Britanie…

- Talibanii nu vor prelungi termenul-limita de 31 august pentru plecarea fortelor occidentale din Afganistan, au declarat ieri pentru Agentia Reuters doua surse din cadrul gruparii radicale islamiste, potrivit Agerpres. De altfel, niciun guvern sau vreun oficial occidental nu i-a abordat pe talibani pentru…