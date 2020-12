Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord aproba folosirea vaccinului anti-coronavirus produs de compania Pfizer. Marea Britanie marcheaza astfel o premiera și devine prima țara din lume care aproba vaccinul anti-coronavirus produs de compania Pfizer. Primele persoane care vor fi vaccinate…

- Vaccinul impotriva COVID dezvoltat de Pfizer și BioNTech va putea primi autorizarea in UE pana la finalul anului, in vreme ce serul celor de la Moderna va putea primi unda verde la inceputul lui 2021, ceea ce inseamna ca debutul campaniei de vaccinare in statele membre va avea loc cel mai devreme in…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a spus ca primele doze de vaccin anti-COVID-19 ar putea ajunge in Romania de la finalul lunii decembrie. El a mai precizat unde vor fi stocate vaccinurile, mai ales cele care au nevoie de condiții speciale, și cum se face vaccinarea.…

- Vaccinarea impotriva virusului SARS-CoV-2 poate incepe pentru tarile Uniunii Europene in primul trimestru al anului viitor, spune Andrea Ammon, seful Centrului European pentru Prevenirea si Controlarea Bolilor (ECDC), transmite Euronews, potrivit Mediafax. Uniunea Europeana ar putea plati…

- În urma cu doua saptamâni gigantul farma, Pfizer, anunța dezvoltarea cu succes al unui posibil vaccin împotriva noului virus. Ulterior autoritațile române anunțau deja un acord cu UE pentru un numar de doze de vaccin pentru pacienții români.…