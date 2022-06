Peste 3.000 de angajati din 70 de companii din Marea Britanie vor testa timp de sase luni saptamana de lucru de patru zile fara nicio pierdere la salariu, in ceea ce organizatorii sustin ca este cel mai mare proiect pilot care are loc pe plan global, transmite DPA. Firmele vor achita integral salariile angajatilor care vor lucra 80% din timp, in schimbul angajamentului de a mentine o productivitate de cel putin 100%. Testarea este organizata de 4 Day Week Global, in parteneriat cu organizatiile Autonomy, the 4 Day Week UK Campaign si cercetatorii de la Universitatile Cambridge, Oxford si Boston…