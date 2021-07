Tanc petrolier urias, de ultima generatie, in Portul Constanta

Ieri a intrat in Dana 79, a Portului Constanta, tancul petrolier Prometheus Energy sub pavilion Insulele Marshall.Vasul are un deplasament maxim de 114.400 tdw, o lungime maxima de 250 de metri si o latime maxima de 44 de metri.Motoarele pot dezvolta o viteza maxima de 12 noduri.Tancul… [citeste mai departe]