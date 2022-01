Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a invocat invataturile lui Iisus Hristos pentru a indemna populatia sa isi faca o doza booster, intr-un mesaj emis pentru a marca un Craciun despre care a spus ca va fi „semnificativ mai bun” decat cel de anul trecut. Intr-o declaratie video filmata in fata bradului…

- Valul cinci al pandemiei de coronavirus, generat de noua tulpina Omicron mai infecțioasa, a doborat noi praguri de infectare in Marea Britanie. Dupa ce miercuri a fost prima zi din pandemie cu peste 100.000 de cazuri, bilanțul a crescut alarmant joi la aproape 120.000 de infectari in doar 24 de ore,…

- In fotografia care a starnit furia britanicilor, premierul Boris Johnson apare stand la o masa alaturi de trei persoane, printre care și soția lui, in timp ce alți 13 oameni se aflau in apropiere, la o alta masa sau pe gazon. Imaginea publicata de The Guardian a fost surprinsa pe 15 mai 2020, cand Marea…

- Premierul britanic Boris Johnson anunța aplicarea „Planului B” de masuri anti-COVID, pentru limitarea raspandirii variantei Omicron in Anglia, relateaza BBC . Masca de protecție devine obligatorie in spațiile inchise, iar accesul in unele locuri va fi permis doar pe baza certificatului COVID. El a…

- Premierul britanic Boris Johnson a impus miercuri restricții mai dure pentru combaterea Omicron, in Anglia. Acesta le-a cerut oamenilor sa lucreze de acasa, sa poarte maști in locuri publice și sa foloseasca certificatul Covid. Numit „ Plan ul B”, pentru a incetini raspandirea variantei de coronavirus…

- Marea Britanie ar putea pune in aplicare masuri mai severe anti-COVID-19, inclusiv munca de acasa, inca de joi, in incercarea de a incetini raspandirea variantei Omicron a coronavirusului, potrivit unor rapoarte media. Informațiile arata ca premierul britanic Boris Johnson ar putea anunța inca de miercuri…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a fost reclamat la politie de un parlamentar laburist care a susținut ca la resedinta din Downing Street a lui Johnson au avut loc cel putin doua petreceri, in 2020, in timp ce erau in vigoare restrictii impuse in contextul pandemiei, a informat The Guardian…

- Boris Johnson nu exclude un lockdown de Craciun in Marea Britanie, pe masura ce noul val de COVID-19 afecteaza Europa. Boris Johnson a spus: „Un nou val de coronavirus afecteaza acum cei mai apropiați vecini ai noștri din vestul Europei”. O noua izolare de Craciun nu poate fi exclusa din cauza…