- Premierul britanic, Rishi Sunak, a anunțat astazi ca vrea sa extinda o interdictie a vinzarii de tigarete, astfel incit intregul Regat Unit sa devina o tara fara tutun. ”Propun ca pe viitor sa crestem cu cite un an virsta (legala) a fumatului, in fiecare an”, anunta Sunak intr-un discurs, la Congresul…

- Premierul britanic Rishi Sunak a dezmintit, duminica, vreo intentie a guvernului sau de a trimite instructori militari in Ucraina. Reacția vine dupa o declaratie a ministrului sau al Apararii care a sugerat ca instructori militari britanici ar urma sa pregateasca trupele Kievului direct pe teritoriul…

- Prim-ministrul britanic, Rishi Sunak, a negat miercuri ca a refuzat sa reconstruiasca mai multe școli, dupa ce a ignorat avertismentele potrivit carora betonul ușor folosit in multe cladiri ar fi pus copiii in pericol, potrivit agenției Reuters.

- O asistenta din Marea Britanie, in varsta de 33 de ani, a fost gasita vinovata vineri, dupa mai multe saptamani de deliberari, pentru uciderea a sapte nou nascuti prematuri si tentativa de omor a altor sase in sectia de neonatologie a spitalului din nord vestul Angliei in care ea a lucrat, un caz care…

- Spaniolul Carlos Alcaraz si sarbul Novak Djokovici au fost selectionati cu echipele lor nationale respective pentru a juca in Cupa Davis.Jucatorii nr. 1 si nr. 2 din lume in clasamentul ATP vor fi in actiune la Cupa Davis (12-17 septembrie la Manchester, Marea Britanie). Spania si Serbia se afla…

- Premierul britanic, Rishi Sunak, a insistat ca oferta de salarizare a guvernului pentru medici este "corecta" si "definitiva" si ca ''nu vor mai exista discutii cu privire la salariile din acest an'', relateaza joi PA Media/dpa.Intr-un articol in Daily Express, Sunak a spus ca NHS este ''o institutie…

- 57% dintre britanicii chestionați sunt de parere ca decizia de a ieși din Uniunea Europeana, luata in 2016 și efectiva din 2020, a fost o greșeala, scrie Reuters, care citeaza datele publicate de YouGov, o companie internaționala de studiu de piața.Proportia britanicilor care sunt de parere ca Brexitul…