- Premierul britanic Rishi Sunak l-a informat marti, la telefon, pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ca Londra va trimite Kievului un nou pachet de ajutor militar, in valoare de 500 de milioane de lire sterline (580 de milioane de euro), care va include mai ales vehicule blindate și rachete cu…

- In timpul vizitei sale in Polonia, premierul britanic Rishi Sunak va anunța cel mai mare pachet de ajutor militar acordat Ucrainei. Despre aceasta se menționeaza in mesajul serviciului de presa al guvernului britanic, informeaza "Adevarul european". Dupa cum se indica in mesaj, se așteapta ca in timpul…

- Premierul britanic Rishi Sunak a respins o oferta a UE de a ajunge la un acord post-Brexit pentru a le permite tinerilor britanici sa traiasca, sa studieze sau sa lucreze in blocul european pentru o perioada de pana la patru ani, relateaza The Guardian.

- Parlamentul britanic a inceput marti, 16 aprilie, dezbaterile pe marginea proiectului de lege care scoate in afara legii vanzarea de tigarete oricarei persoane nascute dupa 1 ianuarie 2009, a relatat AFP, preluata de news.ro.Legea urmarește ca Marea Britanie sa devina „un stat fara tutun”, potrivit…

- Decizia ca patru avioane Typhoon ale Forțelor Aeriene Regale Britanice, staționate in Romania, sa fie trimise in weekend ca sa ajute Israelul, atacat cu drone de Iran, a alimentat ingrijorarile cu privire la resursele disponibile pentru armata britanica, intr-o perioada de insecuritate globala, a relatat…

- Aproape toate dronele și rachetele lansate de Iran impotriva Israelului timp de cinci ore, incepand cu sambata seara, au fost interceptate și nu au reușit sa-și atinga țintele, dau asigurari oficiali israelieni și americani, evidențiind formidabila aparare antiracheta multistratificata desfașurata de…

- Nr. 86 5 aprilie 2024 Exercitiul multinational "Sea Shield 24" Fortele Navale Romane organizeaza, in perioada 8 21 aprilie, exercitiul multinational "Sea Shield 24", la care vor lua parte 12 state aliate si partenere, precum Bulgaria, Franta, Georgia, Grecia, Italia, Marea Britanie, Moldova, Regatul…

- Regatul Unit este „socat de varsarea de sange” din Fasia Gaza si „acest razboi teribil trebuie sa se incheie”, a declarat prim-ministrul britanic Rishi Sunak sambata, la sase luni dupa inceperea conflictului dintre Israel si Hamas, informeaza AFP. „Au trecut sase luni de la atacul terorist din 7 octombrie,…