Marea Britanie ajută Kievul să fabrice armament, chiar pe teritoriul Ucrainei Compania britanica de aparare BAE Systems a infiintat o entitate locala in Ucraina si a semnat acorduri cu guvernul de la Kiev pentru a ajuta la cresterea furnizarii de arme si echipamente, transmite Reuters. Miscarea va permite BAE sa colaboreze direct cu Kievul pentru a explora potentiali parteneri, pentru un plan de a produce in cele din urma tunuri usoare de 105 mm, un fel de arma de artilerie, in Ucraina si pentru a intelege mai bine cerintele de capacitate ale Ucrainei. In calitate de cel mai mare contractant de aparare al Regatului Unit, BAE a fabricat o mare parte din echipamentele pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

