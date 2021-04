Șapte persoane vaccinate cu serul anti-Covid de la AstraZeneca au murit in urma formarii unor cheaguri de sange in Marea Britanie, dintr-un total de 30 de cazuri raportate pana acum, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Anunțul a fost facut de agenția britanica de reglementare in domeniul medicamentelor (MHRA), care a analizat cazurile raportate pana in data de 24 martie. ”Riscul este foarte scazut” Autoritațile sanitare spun ca au primit pana in prezent rapoarte despre 22 de cazuri de tromboza venoasa cerebrala și opt cazuri asociate cu un deficit de trombocite, dintr-un total de 18,1 milioane…