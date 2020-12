Stiri pe aceeasi tema

- Dupa contabilizarea voturile exprimate in 607 din totalul de 665 de sectii (conform numaratorii paralele efectuate la Cluj de USR PLUS), PNL conduce in preferintele alegatorilor si nu mai poate pierde primul loc.

- Au aparut primele rezultate de tip exit-poll ale alegerilor parlamentare de duminica, 6 decembrie 2020. Potrivit datelor publicate de Antena 3, PSD ar fi caștigat alegerile cu un scor de 30,5% din sufragii, in timp ce PNL s-a clasat pe locul doi, cu 29%. USR ocupa locul al treilea, cu 15,9%. Marea…

- „Fiecare vot conteaza”, a spus președintele Klaus Iohannis la ieșirea de la urne, din secția amenajata la Liceul „Jean Monnet”, din Capitala. „Alegerile nu se caștiga in sondaje, alegerile se caștiga la urne”, a adaugat președintele.

- Liderul PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat duminica seara, la Romania TV, ca se poate ajunge in situația ca partidul care caștiga alegerile parlamentare sa nu dea premierul. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca tot mai…

Laurențiu Bondor, Samoila Gal și Adrian Spatariu, consilieri ALDE in Campia Turzii, iși declara susținerea deplina pentru candidații de pe lista comuna PRO Romania-ALDE pentru alegerile parlamentare,...

- Jacinda Ardern a obtinut înca un mandat de prim-ministru al Noii Zeelande, formatiunea sa politica, Partidul Laburist, câstigând alegerile parlamentare desfasurate în aceasta tara, relateaza agențiile internaționale, citate de Agerpres.Rezultatele dupa numararea a 98% din…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, s-a exprimat ca ii pare rau ca „unii lideri USR-PLUS au tratat PNL ca pe un adversar, consumand de multe ori mai multa energie in a ataca primarii PNL, decat in a ataca primarii PSD.” El a mai spus ca liberalii au deja un program de guvernare pe care PNL a inceput…

- Presedintele PNL Ludovic Orban le-a transmis candidatilor si sustinatorilor PNL din judetul Calarasi ca partidul pe care il conduce va castiga alegerile parlamentare, el dand asigurari ca alesii locali ai PNL vor avea in Guvern un partener.„In momentele mai dificile al PNL filiala PNL Calarati…