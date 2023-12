Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii vor actiona zilnic pentru asigurarea climatului de ordine publica, astfel incat dambovitenii sa petreaca sarbatorile de iarna in liniste și siguranța. Jandarmii vor fi angrenati si in misiuni de paza si protectie institutionala la obiectivele stabilite in responsabilitate. De asemenea, in…

- PLANUL ROȘU a fost activat in Dambovița: Opt victime dupa ce un microbuz s-a rasturnat in comuna Corbii Mari. ISU Dambovița anunța: Intre localitațile Gratia și Corbii Mari , -accident rutier – un microbuz s-a rasturnat in afara parții carosabile. Avand in vedere numarul de persoane implicate, pentru…

- Zona joasa a județului Dambovita , respectiv zona localitaților: Targoviște, Moreni, Gaești, Pucioasa, Titu, I. L. Caragiale, Potlogi, Cornești, Fieni, Corbii Mari, Dragomirești, Razvad, Baleni, Gura Ocniței, Dragodana, Racari, Bucșani, Crevedia, Voinești, Petrești, Vacarești, Cojasca, Lungulețu, Aninoasa,…

- Un adolescent de 14 ani, din satul Patroaia Vale, comuna Crangurile, este cercetat penal pentru furt și conducere fara permis. Acesta a fost prins de polițiști, duminica dimineața, in jurul orei 04.30, pe raza orașului Gaești, conducand mașina parinților, pe care o furase de acasa. „La data de 19 noiembrie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, duminica seara, o atenționare Cod galben de vant puternic pentru sud-vestul județului Dambovița. Potrivit meteorologilor, astazi pana la ora 23.30, sunt vizate intensificari ale vantului in localitațile Gaești, Titu, Potlogi, Corbii Mari, Dragodana, Racari,…

- Alegeri in Organizația PSD Gaești, noul președinte este Alexandru Iorg, potrivit președintelui PSD Dambovița, Corneliu Ștefan Alexandru Iorga, va fi si candidatul PSD pentru funcția primar al orașului Gaești. „Cu unanimitate de voturi, colegii sai l-au ales sa conduca PSD GAEȘTI. Organizația este…

- A fost activat PLANUL ROȘU dupa ce un microbuz cu pasageri, s-a rasturnat pe DN 7 in comuna Valea Mare, sat Fețeni, județul Dambovița, opt persoane au fost transportate la spital. Microbuzul s-a rasturnat lateral in afara parții carosabile, in urma unei defecțiuni asupra unei anvelope. Circulația…

