Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii trag un semnal de alarma in privința acestor alimente. De la o anumita varsta sunt extrem de periculoase pentru organism. Mare atenție la ce consumați și mai ales cat consumați, daca vreți sa va feriți de anumite boli. Metabolismul nu mai e același. Incepand cu varsta de 30 de…

- Descoperire macabra la Vișeu de Sus.Un barbat din localitate a fost gasit decedat in paraul Botoaia In aceasta dimineața, polițiștii au sesizați prin apel 112, ca pe strada Mierlei in paraul Botoaia de pe raza orașului Vișeu de Sus a fost gasit un barbat decedat. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag…

- Atenție mare, șoferi! Se schimba din nou Codul Rutier, iar șoferii au de respectat alte și alte reguli. SCHIMBARI majore in CODUL RUTIER! Cand sunteți OBLIGAȚI sa folosiți FAZA SCURTA! Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE De aceasta…

- Racelile fac ravagii in aceasta perioada din an. Mulți romani apeleaza imediat la medicamentele consacrate, insa alții incearca și remedii mai puțin obișnuite. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE Specialiștii britanici afirma…

- Descoperire de ultima ora, care schimba tot ce stiam despre moarte. Ce se intampla dupa ce se opreste inima Creierul uman continua sa funcționeze dupa moarte, astfel ca un om poate ști ca a murit, pretind noile studii facute de o echipa de cercetatori de la Stony Brook University School of Medicine…

- Balonarea, gazele și disconfortul abdominal au de obicei legatura cu alimentația, de aceea cateva schimbari simple va pot ajuta sa scapați de problema, scrie doctorulzilei.ro. 1. Consumați mai multe fibre. Fibrele absorb apa și ușureaza digestia. Specialistii in nutritie va recomanda sa mancati…

- Descoperire macabra la Vișeu de Sus. Un barbat de 41 de ani din localitate a fost ucis in bataie In aceasta dimineața, in jurul orei 04.30, polițiștii au sesizați ca intr-o locuința de pe raza orașului Vișeu de Sus a fost gasit un barbat decedat. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START…

- Toți cei care au mașina pe benzina trebuie sa afle aceste amanunte importante. Puțini șoferi știu cum se conduce corect cu adevarat. Specialiștii s-au decis sa spuna totul. Anunț extrem de important pentru toți șoferii din Romania. Puțini știau aceste detalii extrem de importante. Unii conducatori auto…